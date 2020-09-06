السعودية تُسجل 895 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4081 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى تسجيل 895

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إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 320 ألفاً و827 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 756 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي

المتعافين إلى 296 ألفاً و598 شخصاً.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.