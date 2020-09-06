مقتل 8 من مُسلحي طالبان في اشتباك مع قوات الأمن الأفغانية



أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل ما لا يقل عن 8 من مسلحي حركة طالبان، في اشتباك مع قوات الأمن، في منطقة شربولاك بإقليم بلخ، شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة- في بيان وفقا لوكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، اليوم الأحد- أن مجموعة من عناصر حركة طالبان اقتحمت منطقة سبزي كار

بناحية شربولاك أثناء التخطيط لشن هجوم إرهابي، ما أسفر عن مقتل 8 من الحركة خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على هذا البيان حتى الآن.

