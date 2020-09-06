كشف مصدر أمني كويتي، اليوم الأحد ، عن إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلاد، حيث أوضح المصدر أنه تم إلقاء القبض على ضابطين يُشغلان أعمالاً حساسة، وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.
وبدأت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أنقاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.
وأكد المصدر، أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، حيث رصدت تواصلهما مع
من جانبه صرح النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني حول الموضوع قائلا: "سنكشف حقائق فهناك متواطؤون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة".
وتساءل العدساني من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: إحباط مُؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.