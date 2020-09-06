الكويت: إحباط مُؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي في البلاد

كشف مصدر أمني كويتي، اليوم الأحد ، عن إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلاد، حيث أوضح المصدر أنه تم إلقاء القبض على ضابطين يُشغلان أعمالاً حساسة، وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وبدأت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أن

قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.

وأكد المصدر، أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، حيث رصدت تواصلهما مع

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أطراف في لندن.

من جانبه صرح النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني حول الموضوع قائلا: "سنكشف حقائق فهناك متواطؤون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة".

وتساءل العدساني من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام.