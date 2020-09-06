العراق يُسجل 3651 إصابة جديدة بكورونا

سجل العراق 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال ال24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 260370 إصابة. Advertisements

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 90 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7512, فيما سُجّلت 3301 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 198560 حالة, وبلغ عدد الحالات في المستشفيات 54298 حالة , منهم 507 حالات في العناية المركزة. رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7512, فيما سُجّلت 3301 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 198560 حالة, وبلغ عدد الحالات في المستشفيات 54298 حالة , منهم 507 حالات في العناية المركزة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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