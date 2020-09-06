البابا فرنسيس
اعتبر البابا فرنسيس اليوم الأحد، أن الثرثرة والتكلم بالسوء عن الآخرين هما أسوأ من وباء كوفيد-19 المنتشر في العالم.
وقال البابا قبل اداء صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس “عندما نرى خطأ أو نقصا في أخٍ ما أو أخت ما، غالبًا ما نقوم به أولاً هو أن نذهب لإخبار الآخرين وللثرثرة” مضيفا “الثرثرة تغلق قلب الجماعة”.
وأضاف البابا، “لنجتهد لكي لا نثرثر، الثرثرة هي وباء أسوأ من كورونا”.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس: هذا الأمر أسوأ من وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.