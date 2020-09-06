البابا فرنسيس: هذا الأمر أسوأ من وباء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر البابا فرنسيس اليوم الأحد، أن الثرثرة والتكلم بالسوء عن الآخرين هما أسوأ من وباء كوفيد-19 المنتشر في العالم.

وقال البابا قبل اداء صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس “عندما نرى خطأ أو نقصا في أخٍ ما أو أخت ما، غالبًا ما نقوم به أولاً هو أن نذهب لإخبار الآخرين وللثرثرة” مضيفا “الثرثرة تغلق قلب الجماعة”.

وأضاف البابا، “لنجتهد لكي لا نثرثر، الثرثرة هي وباء أسوأ من كورونا”.