المحكمة تحدد أولى جلسات الاستئناف.. صاحب قطيع الغنم الذي دهسه الفرنسي: الحكم الابتدائي كان غير منصف

بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان، قبل أشهر، بالحبس شهرا نافذا في حق الفرنسي، الذي دهس أغناما نواحي مدينة المحمدية، وغرامة قدرها 20 ألف درهم لفائدة صاحبها، قرر هذا الأخير استئناف الحكم.

وقال حسن الشتيو، صاحب الأغنام المدهوسة، في حديثه مع “اليوم 24″، “إن محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حددت أول جلسة يوم 9 أكتوبر المقبل.

وأضاف المتحدث نفسه أن الحكم الابتدائي بالنسبة إليه كان مفاجئا، وغير منصف، وأنه لم يتوقعه أبدا.

وأفاد المتحدث نفسه: “قدمت جميع الوثائق، التي تؤكد حجم الضرر، الذي أصابني، وأصاب طفلي من جراء عملية الدهس، التي نفذها المقيم الفرنسي لقطيع الغنم، الذي كان في مليكتي”، مستطردا “التعويض المادي غير متوقع لا يكفي حتى لشراء قطيع غنم آخر..”

يذكر أن نشطاء مغاربة تداولوا، قبل أشهر، شريط فيديو، ظهر فيه الطفل، ابن صاحب الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، حيث أدى السلوك الوحشي لمواطن فرنسي إلى مقتل كل الأغنام، التي ظهرت جثثاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.