فيديو: يونس الميموني
نظم العشرات من سائقي سيارات الأجرة من الحجم الصغيرة، أمس السبت، في طنجة، وقفة احتجاجية أمام مدار “ساحة المغرب” للتعبير عن تضررهم من قرار السلطات القاضي بتقليص عدد الراكبين من ثلاثة أشخاص إلى شخصين، وكذا تضامنهم مع أحد السائقين، بعدما سحبت عناصر الشرطة منه، وثائق سيارته بسبب خرقه لقرار السلطات.
وكشف السائقون لـ”اليوم24″ أن قرار تقليص عدد الراكبين، تسبب لهم في تأزيم أوضاعهم الاقتصادية، ما انعكس سلبا على أسرهم.
وطالب المحتجون السلطات المحلية بالعدول عن قرارها، بعد استقرار الحالة الوبائية في البلاد، والسماح لهم بنقل 3 ركاب في سيارات الأجرة الصغيرة، بدل راكبين.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. أرباب سيارات نقل الأجرة يحتجون على قرار تقليص الركاب إلى شخصين بدل ثلاثة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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