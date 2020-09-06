“لبنج” يوضح تفاصيل الصلح مع “طوطو”.. ويعلن أهدافه بعد الشهرة – فيديو

يحضر مغني الراب، لبنج، لكليب جديد مع المغنية نادين عشاق، ضمن سلسلة من الأغاني المشتركة مع فنانين خارج ميدان الراب.

وأكد لبنج، في حديثه مع “اليوم 24″، أن توجهه نحو التعامل مع فنانين من خارج “الراب”، من أجل إرضاء عشاق فئات أخرى من عشاق الموسيقى، إلى جانب التعامل مع وجوه جديدة.

وكشف زكرياء بناجي، تفاصيل الصلح مع مغني الراب “طوطو” بعد سلسلة من الاستفزازات، التي دامت بينهما طويلا، موضحا أن العلاقة أصبحت علي ما يرام، حاليا.

وتحدث لبنج عن تطور ميدان الراب في المغرب، وتفوقه، في الوقت الحالي، معتبرا أن الجمهور أصبح متقبلا أكثر لهذا النوع الموسيقي مقارنة مع السابق.