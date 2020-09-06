فنان مغربي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أصيب الملحن المغربي الشهير، محمد نوبال، بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، حسب ما أعلنه، اليوم الأحد.

وكشف نوبال خبر إصابته بالفيروس، من خلال منشور عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن نتائج التحاليل الطبية، التي خضع لها سلبية.

وقال نوبال في المشنور ذاته: “بعد التحاليل المخبرية تأكدت اليوم إصابتي بفايروس كورونا المستجد، أسألكم الدعاء لي والله إشافي كل واحد ابتلاه الله بهذا المرض واللهم لك الحمد حتى ترضى و إذا رضيت ومن بعد الرضا أنا راضي بقضاء الله وقدره”.

وقبل نوبال، كانت فاتي جمالي، والملحن أنس العراقي، قد أعلنا إصابتهما بكورونا، قبل أن يتجاوزا المحنة الصحية، في حين أن الفيروس أودى بحياة فنانين آخرين، هما مارسيل بوطبول، وعبد الرزاق بابا.