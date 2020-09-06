شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات و 632 إصابة بكورونا في فلسطين والان مع التفاصيل

الأحد 6 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 341 مُصابًا.

وأكدت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32% ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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