شكرا لقرائتكم خبر عن 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الأردن 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2411 إصابة. وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، و53 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والمفرق والرمثا، مشيرة إلى تسجيل 42 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1754 حالة شفاء.

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