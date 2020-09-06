شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال 6.3 درجة يضرب قرب جزيرة مينداناو الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزالا بلغت شدته 6.3 درجة وقع على بعد 82 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقي من منطقة جنرال سانتوس في جزيرة مينداناو الفلبينية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 120.9 كيلومتر.