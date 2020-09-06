شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تنصب "أجهزة إلكترونية" فوق أسطح الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى، ونصبت "أجهزة إلكترونية" على أحد أسطح المسجد. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أنها رفضت فتح بوابة مئذنة "باب الأسباط" يوم الخميس الماضي لشرطة الاحتلال بهدف تركيب أجهزة إلكترونية. وأضافت أن شرطة الاحتلال حاولت مرّة أخرى فتح باب المئذنة اليوم لكنّ الحراس لم يسمحوا لهم بذلك، لتستدعي قواتها في المكان وتقتحم المسجد من "باب الأسباط".

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