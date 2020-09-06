شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: الشعب هو الذي سيرسم خارطة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي سيرسم خارطة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وليس أمريكا ولا إسرائيل.
وأضاف أبو ردينة في تصريح له اليوم أن الحركة الفلسطينية الحالية التي تجسدت على أرض فلسطين من خلال الاجتماع المهم الذي ترأسه الرئيس محمود عباس للأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية هي رسالة قوية وواضحة، تؤسس لمرحلة صمود في مواجهة كل المؤامرات المحدقة بقضيتنا.
وأوضح أن جرأة اتخاذ المواقف الصعبة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية شكّلت بداية لمرحلة مهمة لإفشال التدخل الاستعماري على أرض فلسطين، الذي نواجهه كشعب موحد وقيادة تحافظ على الثوابت الوطنية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وأكد أبو ردينة أن القدس بمقدساتها والحفاظ على القرار الوطني المستقل بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وبصمود الشعب الفلسطيني وبعزيمته وإرادته، سنتجاوز المرحلة الخطرة التي تهدد مستقبل المنطقة بأكملها.
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