شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب..انطلاق حوار ليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق والان نبدء بالتفاصيل

انطلق اليوم بمدينة بوزنيقة المغربية جنوب العاصمة الرباط حوار ليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق.

وأوردت وكالة الأنباء المغربية أن هذا الحوار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وذلك بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المملكة المغربية.

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

وتحدثت وسائل إعلام مغربية عن أن أهم محاور هذا الاجتماع تتلخص في التوافق على حكومة وحدة وطنية ومؤسسات مجلس الرئاسة، وكذلك نقطة مقر مؤسسة النفط هل ستكون مدينة سرت أم تبقى مكانها في العاصمة طرابلس.