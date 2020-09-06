شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إغاثة عاجلة لمواجهة السيول في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

فعل الرئيس السنغالي ماكي سال خطة مساعدات عاجلة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت سبع ساعات في سيول على نطاق واسع.

وقال وزير المياه سيريني مباي تيام للتلفزيون الوطني إن كمية الأمطار التي هطلت على مدى يوم السبت كانت أكبر مما تشهده البلاد عادة خلال ثلاثة أشهر من موسم الأمطار.

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وأضاف "هذه أمطار استثنائية. سجلنا 124 مليمترا من الأمطار. هذا هو (المستوى) يسقط تراكميا خلال موسم الأمطار بأكمله من يوليو إلى سبتمبر".

وقال عيساتو ندياي رئيس بلدية ندياتو إن تقارير أفادت بفقدان شخص واحد على الأقل بسبب السيول في منطقة كاولاك الوسطى.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية السنغالية، من المتوقع هبوب المزيد من العواصف الرعدية وهطول الأمطار اليوم الأحد في معظم أنحاء البلاد.