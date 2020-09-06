كورونا المتحور أكثر قدرة على الانتشار.. و12 دولارا تكلفة جرعة لقاح (سانوفي)

ـ إطلاق عيادة الدقيقة الواحدة في دبي

ـ الإصابات في مصر تقترب من100 ألف

ـ 632 إصابة جديدة في فلسطين

ـ 30 ألف إصابة و682 وفاة جديدة في البرازيل

ـ إيطاليا تعتزم تمديد العمل بإجراءات مواجهة الفيروس

ـ اكتشاف حالات إصابة لمتعافين في تايلاند

ـ دعم مالي لمتضررين في كوريا الجنوبية

ـ قفزة إصابات قياسية جديدة في الهند

باريس ـ عواصم ـ وكالات:

أفادت دراسة حديثة أن فيروس كورونا خضع لطفرة حدثت في وقت مبكر من مسار الوباء جعلته أكثر قدرة على الانتشار. واستعرض العلماء في دراسة حديثة أن تكاثر الفيروس على الخلايا الظهارية للرئة البشرية وأنسجة مجرى الهواء البشري الأولية، وسعت مجموعة البحث أن تفهم كيف أثرت طفرة البروتين الشائك على تفاعلات الفيروس مع المضيف؟. بالإضافة إلى ذلك، نظر الباحثون في اللياقة الفيروسية من خلال المضي قدماً في الاختبارات على الحيوانات، ولاحظوا كيف أثر الفيروس على المسالك الهوائية العلوية لحيوان الهامستر وقابلية تحييده. وكان الهدف من التجربة هو فهم الدور الذي تلعبه هذه الطفرة في انتقال الفيروس. وفي التجربة، استخدم الباحثون فيروسا من النوع البري مع طفرة لإصابة خلايا أنسجة مجرى الهواء ثلاثية الأبعاد، ولاحظ الباحثون أن بروتين D614G في الخلايا الظهارية البشرية تسبب في تكاثر أكثر للفيروس. وخلص الباحثون إلى أن طفرة البروتين الشائك تعزز تكاثر الفيروس في جهاز التنفس العلوي، كما تم التأكيد على أن الطفرة تزيد قابلية التحييد، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية. من جهة أخرى، قال رئيس شركة سانوفي الفرنسية للمستحضرات الطبية إنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة جرعة اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد أقل من 10 يورو (ما يعادل نحو12 دولارا أميركيا). وأضاف أوليفييه بوجيو في تصريحات لمحطة “فرانس إنتر” الإذاعية أن السعر النهائي لجرعة اللقاح لم يتم تحديدها بعد، مشيراً بالقول:” يحتاج ملايين الأشخاص، إن لم يكن المليارات، إلى الحصول على اللقاح”.

خليجيا، أعلنت مجموعة طبية في دبي إطلاق “عيادة الدقيقة الواحدة”، للتفريق بين أعراض مرض الإنفلونزا الموسمية والحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أعراض “كورونا” يتم توجيه الحالات لإجراء فحص مخبري تأكيدي. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل 513 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 73 ألفا و 984 حالة. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 130 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 حالة جديدة. ليبلغ إجمالي عدد الاصابات في مصر، 99712 حالة. في السياق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة. وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 إصابة بالفيروس، منها 43 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2353 إصابة. بينما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1555 حالة إصابة جديدة بالفيروس

دوليا، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 30168 حالة إصابة جديدة و682 وفاة بفيروس كورونا. من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الإيطالية تعتزم تمديد العمل بالإجراءات التي تهدف لوقف تفشي فيروس كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتشمل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5195 إصابة جديدة. الى ذلك، أكدت تايلاند اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج، من بينها ثلاثة رجال تايلانديين أصيبوا سابقا بالفيروس ولكن ثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس قبل السفر من سنغافورة. من جهتها، تعتزم كوريا الجنوبية تقديم دعم” محدد” من أجل بعض المواطنين وأصحاب الأعمال الحرة الذين تضرروا بصورة خاصة من تفشي فيروس كورونا. على صعيد متصل، سجلت الهند أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية على مستوى العالم، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية.