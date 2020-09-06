باريس ـ وكالات: فاز المصور الإيطالي فابيو بوتشياريللي امس الاول بجائزة “فيزا دور” للتصوير الصحفي، لمهرجان “فيزا بور ليماج” في مدينة بيربينيان الواقعة جنوب فرنسا، عن تحقيق أجراه في مدينة بيرجامو الإيطالية خلال ذروة جائحة كوفيد 19. وحصل الأميركي براين دنتون بجائزة “فيزا ماجازين”، عن رصده بالصورة على مدى 6 أشهر، التقلبات المائية الناجمة عن الاحتباس الحراري، من جفاف وفيضانات. وقد نُشر التحقيقان في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصور إيطالي يفوز بـ(فيزا دور) بتحقيقه حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.