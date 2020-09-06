الدفاع المدني يعلن انقاذ مواطنين محتجزين بسبب حريق غربي بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن انقاذ مواطنين محتجزين بسبب حريق غربي بغداد. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " خمس فرق تابعة الى مديرية الدفاع المدني من انقاذ عدد من المواطين المحتجزين نتيجة حادث حريق اندلع داخل شقة متخذة كـ ورشة للصياغة وتصليح الذهب في بناية مكونه من اربع طوابق في منطقة المنصور تقاطع الروا.



واضافت ان " فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق النيران داخل ورشة الصياغة واخمادها وعدم توسعها الى الطوابق الاخرى بالتزامن مع عمليات الانقاذ التي نفذتها فرق الدفاع المدني باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء انقاذ لتتمكن من اخلاء البناية التجارية من المواطنين مع انقاذ مبالغ نقدية و خمسة كليو من الذهب وكميات من الفضة وتسليمها وفق الاجراءات القانونية المتبعة الى صاحب الورشة بوصل امانة".



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