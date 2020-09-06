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اتحاد السباحة برئاسة كبيان يتلقى دعوة للمشاركة في الكونغرس الاسيوي

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2020-09-06 | 18:22

اتحاد السباحة برئاسة كبيان يتلقى دعوة للمشاركة في الكونغرس الاسيوي

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اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، تلقيه دعوة رسمية من نظيره الاسيوي لحضور الكونغرس خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
وذكر الاتحاد العراقي في بيان ان "الاتحاد الآسيوي للسباحة وجه دعوة لنظيرة العراقي متمثلاً بخالدكبيان رئيس الاتحاد وهاشم محمد امين السر ، وذلك لحضور اجتماع الگونغرس جميع اتحادات آسيا والذي سيعقد في مقر الاتحاد في سلطنة عمان الشقيقة في 7تشرين الثاني من العام الحالي".

واوضح ان "جدول الاعمال سيتخلل الترشيح لممثلي آسيا للاتحاد الدولي للسباحة FINA وكذلك الترشيح اللجان الفنية والقانونية والمالية في الاتحادين الاسيوي والدولي".

وبين انه "الجانب العراقي تم انهاء اجراءات ترشيح كبيان و هاشم الى اللجان الفنية في الاتحادين الاسيوي والدولي والخاصة في السباحة الاولمبية و سباحة المياه المفتوحة، وذلك لتعزيز التواصل مع العالم الخارجي والاطلاح على آخر التحديثات في القانون الدولي وكذلك الامور التنظيمية الحديثة ومواكبة التقدم من اجل رفع مستوى اللعبة في بلدنا الحبيب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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