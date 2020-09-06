2020-09-06 | 18:22
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اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، تلقيه دعوة رسمية من نظيره الاسيوي لحضور الكونغرس خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
واوضح ان "جدول الاعمال سيتخلل الترشيح لممثلي آسيا للاتحاد الدولي للسباحة FINA وكذلك الترشيح اللجان الفنية والقانونية والمالية في الاتحادين الاسيوي والدولي".
وبين انه "الجانب العراقي تم انهاء اجراءات ترشيح كبيان و هاشم الى اللجان الفنية في الاتحادين الاسيوي والدولي والخاصة في السباحة الاولمبية و سباحة المياه المفتوحة، وذلك لتعزيز التواصل مع العالم الخارجي والاطلاح على آخر التحديثات في القانون الدولي وكذلك الامور التنظيمية الحديثة ومواكبة التقدم من اجل رفع مستوى اللعبة في بلدنا الحبيب".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السباحة برئاسة كبيان يتلقى دعوة للمشاركة في الكونغرس الاسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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