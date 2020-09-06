بالأرقام.. حصيلة جديدة لإصابات كورونا حول العالم

وبهذه الحصيلة يتجاوز إجمالي المصابين 26.6 مليونا، كما تجاوز عدد الوفيات 874 ألفاً، بينما يواصل الفيروس انتشاره.

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وتتصدر الولايات المتحدة حاليا قائمة الدول الأكثر تضررا ب‍كورونا على مستوى العالم، بأكثر من 6.2 مليون إصابة مؤكدة بالوباء، منها أكثر من 188 ألف حالة وفاة.

ودعا أطباء ومسؤولون صحيون أمريكيون، اليوم الاحد، المواطنين إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد الإنفلونزا، محذرين من تداعيات كارثية قد يؤدي إليها تفشي هذه العدوى بالتزامن مع استمرار جائحة كورونا.