الصحة تصدر امراً وزارياً بتوزيع الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن اصدار امر وزاري بتوزيع الملاكات من الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "اصدرنا امرا وزاريا خاصا بتوزيع الخريجين من الأطباء واطباء الاسنان والصيادلة وخريجي كليات التمريض والكليات التقنية الطبية ومعاهد التمريض ومعاهد التقنيات الطبية واعداديات التمريض والقبالة والتوليد والاسعاف الفوري لسنة ٢٠١٨- ٢٠١٩ للدورين الاول والثاني استنادا لاحكام قانون تدرج ذوي المهم الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته".
وأضاف البيان أنه "تم مراعاة إقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم ولا تحسب مباشرتهم الا بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وسوف تتم المباشرة بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب وتوفير التخصيص المالي من قبل وزارة المالية".
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