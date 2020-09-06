شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تسجل 2988 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت بريطانيا 2988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ما يمثل أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ 23 مايو الماضي.



وقالت السلطات الصحية البريطانية أن عدد الوفيات ظل منخفضا مع تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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