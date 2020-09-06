ألمانيا تطالب إيران بإطلاق سراح نسرين

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وقال نيلس أنين، وكيل وزارة الخارجية الاتحادية، لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس إن ستوده تواجه خطرا شديدا على حياتها حاليا، بحسب معلوماته.
وطالب أنين قائلا «يجب إطلاق سراحها. العمل لأجل حقوق الإنسان وحقوق المواطنين ليس جرما».
يشار إلى أن الناشطة الحقوقية (57 عاما) في حالة إضراب عن الطعام منذ أسابيع طويلة، وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فإنه تم الحكم على المحامية ستوده بالسجن لمدة سبعة أعوام في عام 2018 بتهمة الدعاية المعادية للدولة.
وقال زوجها إن محكمة ثورية حكمت عليها بالسجن لمدة 33 عاما وستة أشهر، إلا أنه لم يتم تأكيد هذا الحكم أو نفيه في طهران.
وتنفي ستوده جميع الاتهامات المنسوبة إليها.
وبناء على توجيهات القضاء الإيراني، حصل آلاف السجناء في إيران على فترة إخلاء سبيل بشكل موقت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة كورونا، ولكن ليس من بينهم ستوده وكثير من الحقوقيين الآخرين.
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