أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة أربع درجات على سلم ريشتر سجلت، اليوم الأحد، في إقليم تطوان.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد نفسه، أن الهزة الأرضية، المسجلة، اليوم، في تطوان، حدد مركزها في جماعة السحتريين، وقعت عند الساعة 12 و56 دقيقة و26 ثانية (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن الهزة الأرضية المكورة سجلت على عمق 55 كلم، عند خط العرض 35.522 درجة شمالا، وخط الطول 5.447 درجة غربا.
وكان مواطنون قد قالوا إنهم شعروا بالهزة الأرضية في عدد من المناطق القريبة من مدينة تطوان.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد الجيوفيزياء: قوة هزة إقليم تطوان تبلغ أربع درجات… حدد مركزها في جماعة السحتريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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