الغافولي يصدر “غضبي” 5 أغاني ألبومه – فيديو

أصدر الفنان زكرياء الغفولي كليب أغنيته الجديدة بعنوان “غضبي”، هي خامس عمل من ألبومه “الغافولي 2020”.

وأطلق الغافولي “غضبي”، أمس السبت، وتعامل فيها مع فريق عمل، ضم طارق العيسي، ومحمد المغربي، ومحمد الشرابي، فيما لم يصور كليب خاص بها، واكتفى بطرحها مع الكلمات”.

ويعتبر عمل الغافولي الجديد 5 أعمال ألبومه، بعد “5 د صباح”، التي أصدرها الشهر الماضي، و”تغيب وتبان”، و”ضارني قلبي”، “وأوداياوا”.

ولا تزال في جعبة الغافولي أغنية أخرى من ألبومه، الذي مزج فيه بين أصناف غنائية متعددة، منها الراي، والأغنية العصرية، والتراثية.