مساعدات مالية قطريّة لـ170 ألف أسرة غزيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأحد، إنها ستبدأ بتوزيع مساعدات مالية على نحو 170 ألف أسرة محتاجة في القطاع المُحاصَر، بعد غدٍ الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر رئيس اللجنة، محمد العمادي، في تصريح: "سنبدأ، الثلاثاء، تسليم مساعدات نقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة، ومن ثم ستشمل المساعدات 70 ألف أسرة من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا؛ بواقع 100 دولار لكل أسرة".

وأوضح أن توزيع المساعدات النقدية سيكون على "العائلات المتضررة من جائحة كورونا، والمسجّلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية".

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وذكر أن "عملية التوزيع ستشمل إجراءات الوقاية الصحية من كورونا، حفاظا على سلامة المستفيدين"، مشيرا إلى ضرورة "ضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي".

ولفت إلى أن "الجهات المعنية ستتبع إجراءات وقائية جديدة، ومشددة، خلال عملية توزيع المنحة القطرية، بشكل يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة للمستفيدين والعاملين".ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل بالإضافة إلى مفاقمة أزمة جائحة "كورونا" من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بغزة، حيث تسببت حالة حظر التجوال بفقد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأعمالهم.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن إجمالي عدد الإصابات، ارتفع منذ آذار/ مارس الماضي، إلى 969، فيما وصل عدد الوفيّات إلى 8، وعدد حالات التعافي إلى 89.