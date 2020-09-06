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الطقس المتوقع في الإمارات غدا الإثنين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 6 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر يصبح، رطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

 

حركة الرياح.. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

 

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:11 والمد الثاني عند 04:06 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 22:14 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 12:02 والمد الثاني عند الساعة 01:20 والجزر الاول عند الساعة 18:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:36 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 42 28 70 15

 

دبــي 41 30 70 20

 

الشارقة 42 27 75 25

 

عجمان 41 28 70 20

 

أم القيوين 42 26 75 25

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رأس الخيمة 41 24 70 20

 

الفجيرة 36 29 80 35

 

العين 41 27 70 15

 

ليوا 43 25 85 20

 

الرويس 43 27 80 25

 

السلع 41 27 75 30

 

دلما 37 33 75 35

 

طنب الكبرى 38 31 80 40

 

طنب الصغرى 38 31 80 40

 

أبو موسى 38 31 80 40

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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