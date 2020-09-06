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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. فيضانات السودان لم تذهب فرحة المواطنين والان مع التفاصيل
الأحد 6 سبتمبر 2020
معاناة كبيرة، يعيشها أهل السودان، بسبب الفيضانات القاتلة، والسيول، إلا أن جلسات الأهالي في فترة "العصرية" ظلت على ما هي عليه، رغم الألم.
ويظهر في الصور" مجموعة من الأهالي يحتسون الشاي، وسط الفيضانات والبسمة تغمر وجوههم بعيدا عن التحسر على مخلفات الفيضانات.
وانتشرت الفيديوهات والصور، والتى تعبر عن حجم المأساة والمعاناة الكبيرين اللتين يعيشهما قطاع كبير وعريض من أهل السودان.
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