شكرا لقرائتكم خبر عن 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 260370 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 90 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7512, فيما سُجّلت 3301 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 198560 حالة, وبلغ عدد الحالات في المستشفيات 54298 حالة , منهم 507 حالات في العناية المركزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.