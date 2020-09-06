شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بدبي: اللعاب يغني عن مسحة الأنف للكشف عن"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أنهى باحثون في إمارة دبي الإماراتية دراسة حول فعالية استخدام اللعاب كبديل فاعل عن مسحة الأنف للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي أجرت الدراسة، إن الدراسة هي الأولى على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط، وشارك فيها خبراء من كل من الجامعة وهيئة الصحة بدبي ومختبرات يونيلابس العالمية ومستشفى كليفلاند كلينك بأبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي. وتم اجراء الدراسة في دبي، وشملت 401 شخصاً بالغاً قدموا للمركز لإجراء فحص كورونا، جمعت منهم عينات اللعاب إلى جانب مسحة الأنف، وكان 50% منهم بدون أعراض.

وتم فحص العينات للكشف عن فيروس كورونا في مختبرات يونيلابس العالمية. وأظهرت النتائج نجاح الفحص في الكشف عن الحمض النووي الريبي للفيروس في عينات اللعاب بنسبة حساسية تبلغ 70% ونوعية تبلغ 95%.