شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. النيابة تبدأ التحقيق مع 8 من مشاهير "السوشيال ميديا" والان نبدء بالتفاصيل

فتحت النيابة العامة في الكويت اليوم، تحقيقا مع 8 من مشاهير السوشيال ميديا، والفاشينيستات المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال. وكانت النيابة العامة استدعت المتهمين للتحقيق معهم في تضخم أرصدتهم وغسل الأموال. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

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