شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل 3.. اعتقال أحد منفذي الهجوم على الشرطة في تونس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الأمن التونسي العنصر الرابع الهارب، وأحد المشاركين في العملية الارهابية التي وقعت اليوم الأحد في مدينة سوسة ضد دورية للشرطة.

وأفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي، في تصريحات للصحفيين في مدينة سوسة، بأن الأمن أوقف العنصر الرابع بعد أن كانت قوات الأمن قتلت ثلاثة عناصر شاركوا في العملية الارهابية.

وكانت مصادر قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع سددوا طعنات لعنصرين من قوات الحرس الوطني تسببت في وفاة أحدهما متأثرا بجراحه فيما لا تزال الحالة الصحية للعنصر الثاني خطرة.

وقالت وزارة الداخلية إن المهاجمين حاولوا دهس الشرطيين ثم لاذوا بالفرار، ومن ثم لاحقتهم قوات الأمن وقامت بتصفية ثلاثة منهم بعد أن رفضوا تسليم أنفسهم وظل العنصر الرابع في حالة فرار قبل أن تنجح قوات الشرطة في اعتقاله.

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وقال الرئيس قيس سعيد ، الذي توجه إلى جانب وزير الداخلية ورئيس الحكومة إلى موقع العملية إن "العمليات الإرهابية والإجرامية لن تربك التونسيين والتونسيات ولن تسقط الدولة".

وهذا أول اعتداء ارهابي تشهده تونس منذ مارس الماضي، حينما فجر عنصران ارهابيان نفسيهما قرب السفارة الأمريكية على مقربة من العاصمة مما أدى إلى وفاة عنصر من الشرطة وجرح عدد آخر.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان صحفي، مقتل عون تابع لسلك الحرس الوطني وإصابة آخر آثر تعرضهما لعملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بولاية سوسة السياحية.

ووفق البيان، تنقل وزير الداخلية "توفيق شرف الدين" إلى مسرح العملية حيث عاين تفاصيل التدخل الأمني كما تحوّل إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للوكيل المصاب ومتابعتها.