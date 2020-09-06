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السعودية تسجّل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ منتصف نيسان

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سجلت السلطات الصحية في أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس المستجد منذ منتصف نيسان الماضي.
وذكرت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا، انه "تم رصد 756 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 791 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 15 آب الماضي، عندما تم تسجيل 518 إصابة".

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 320688، فيما تراجع عدد الحالات النشطة للفيروس في المملكة إلى 19870 (مقابل 20041 حالة نشطة في اليوم السابق).

ولا يزال في السعودية 1457 مصابا بكورونا في حالة حرجة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 32 حالة وفاة جديدة، مقابل 34 وفاة أمس، وبلغت 4081 حالة وفاة.

وتماثل 895 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 296737 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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