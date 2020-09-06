السعودية تسجّل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ منتصف نيسان

سجلت السلطات الصحية في السعودية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف نيسان الماضي.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 320688، فيما تراجع عدد الحالات النشطة للفيروس في المملكة إلى 19870 (مقابل 20041 حالة نشطة في اليوم السابق).
ولا يزال في السعودية 1457 مصابا بكورونا في حالة حرجة.
وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 32 حالة وفاة جديدة، مقابل 34 وفاة أمس، وبلغت 4081 حالة وفاة.
وتماثل 895 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 296737 شخصا.
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