رسمياً.. بشار رسن يمدد عقده مع بيرسبوليس حتى صيف 2021

رياضة 2020-09-06 | 17:03 306 مشاهدة اعلن نادي بيرسبوبيس الايراني، تمديد عقد نجمه العراقي بشار رسن حتى صيف العام المقبل. وذكر النادي في بيان مقتضب ان "ادارة نادي بيرسبوليس جددت عقد اللاعب بشار رسن لعام اخر". يذكر ان رسن يلعب في صفوف بيرسبوليس منذ ثلاث سنوات. وحقق رسن لقب الدوري الايراني ثلاث مرات متتالية وبلغ نهائي دوري ابطال اسيا مرة واحدة.



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