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الكشف عن خطة لزراعة أكثر من 80 ألف شجرة في بغداد

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اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن خطة لزراعة 86 ألف شجرة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة المتنزهات والتشجير ستقوم وخلال الايام القليلة المقبلة بالاعداد لرفد وتجهيز دوائر واقسام الامانة البلدية المختلفة بـ 86 ألف شجرة وشجيرة معمرة".

 

وأضافت أنه "سيتم زراعتها في الساحات والجزرات الوسطية وغيرها من المواقع لزيادة الرقعة الخضراء واضافة جمالية على شوارع وساحات العاصمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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