الكشف عن خطة لزراعة أكثر من 80 ألف شجرة في بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن خطة لزراعة 86 ألف شجرة خلال الفترة المقبلة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة المتنزهات والتشجير ستقوم وخلال الايام القليلة المقبلة بالاعداد لرفد وتجهيز دوائر واقسام الامانة البلدية المختلفة بـ 86 ألف شجرة وشجيرة معمرة".
وأضافت أنه "سيتم زراعتها في الساحات والجزرات الوسطية وغيرها من المواقع لزيادة الرقعة الخضراء واضافة جمالية على شوارع وساحات العاصمة".
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