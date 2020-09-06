نشوب حريق داخل بناية في المنصور

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، نشوب حريق في منطقة المنصور غربي بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته السومية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل بناية في منطقة المنصور قرب مثلجات مشمشة وفرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق". واشار البيان الى ان "المحتجزين تم اخراجهم بواسطة عجلة السلم".



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