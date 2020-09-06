سواريز يخطط لمعاقبة برشلونة

2020-09-06 | 15:43
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وتواصل سواريز بالفعل مع يوفنتوس خلال الفترة الماضية، واتفق مع النادي الإيطالي على الانتقال إلى صفوفه ولكن يريد معاقبة برشلونة في البداية قبل إتمام الصفقة.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" الشهيرة، "ما زال يشعر سواريز بالغضب من أسلوب الإدارة وكومان في التعامل معه، حيث أبلغه المدرب الهولندي برحيله عن طريق محادثة هاتفية لمدة 90 ثانية فقط".
ما زال عقد سواريز ساريًا حتى نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لموسم آخر، لذلك فهو يريد أن يعاقب برشلونة بدفع راتبه السنوي عن الموسم المتبقي للموافقة على فسخ العقد مجانًا.
ولكن حذرت شبكة "سكاي سبورتس" من أن تأخر سواريز في فسخ تعاقده مع برشلونة، قد يؤدي إلى تحرك يوفنتوس نحو بدائل أخرى مثل إدين دجيكو، إدينسون كافاني وأركاديوش ميليك.
الجدير بالذكر أن سواريز قد اتفق مع يوفنتوس على الحصول على راتب سنوي في حالة الانتقال إلى صفوفه قيمته 10 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت مالية أخرى.
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