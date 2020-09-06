منصة هيئة الإعلام الخاصة بأخبار كورونا تصل لاكثر من ٦٨٠ الف متابع عبر فايبر

وأطلقت هيئة الإعلام والإتصالات العراقية مع بدء تفشي كورونا منصة رسمية على تطبيق فايبر لتقديم النصائح والإرشادات والمعلومات الموثقة حول وضع الوباء في البلاد.

والمنصة عبارة عن مجموعة محادثة على تطبيق فايبر تتيح للجمهور العراقي الحصول على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية العراقية بالإضافة الى النصائح عن كيفية الوقاية من الفيروس والتوعية حول أعراضه وإبقاء المتابعين على اطلاع بعدد حالات الاصابة واَخر المستجدات المتعلقة بالحظر الصحي في مختلف المحافظات العراقية.

وشهدت المنصة نموا سريعا أدى الى جذب أكثر من نصف مليون متابع عراقي يبحثون عن معلومات صحيحة ومؤكدة عن الوباء وكيفية الحماية ووقاية أنفسهم وأحبائهم من الإصابة.

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ويقول معاون رئيس الجهازالتنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات محمد الغرباوي في بيان تلقته الخليج 365 : "في أوقات الأزمات تنتشر الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة. الهدف من استراتيجية الاتصال التي تتبناها هيئة الإعلام والإتصالات لمنصتها عبر تطبيق الفايبر هو الحفاظ على خط اتصال مفتوح مع الجمهور العراقي والحد من الإشاعات من خلال توفير معلومات وبيانات دقيقة حول وضع الوباء والخطط والعمليات التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية للتصدي له."

كما أطلقت المنصة باقة ملصقات بعنوان ‘خليك بالبيت واحمي أهل البيت' وذلك لتمكين المستخدمين من التواصل بطريقة ممتعة ومميزة. تحث الملصقات على الوقاية من الوباء والتزام المنزل وقت الحظر الصحي بالإضافة الى التمارين الرياضية وغيرها من الأنشطة التي يمكن للأسرة القيام بها في البيت.

وفيما يتعلق بالشراكة بين شركة راكوتنفايبر وهيئة الإعلام والإتصالات العراقية، تقول آنا زنامنسكايا، كبيرة مسؤولي النمو في شركة راكوتنفايبر "ندرك تماما الدور المهم الذي يلعبه فايبر كتطبيق للرسائل والمكالمات الفورية في تمكين مشاركة المعلومات الدقيقة حول فيروس كورونا. إن شراكتنا مع هيئة الإعلام والإتصالات في العراق هي جزء من رؤيتنا الاستراتيجية والتي تمكنا من خلالها على إنشاء شراكات مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية بالإضافة الى الحكومات المحلية والشركات للمساعدة في مكافحة هذا الوباء الذي اجتاح العالم أجمع".