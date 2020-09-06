إسقاط 23 "درونز" حوثية في أغسطس.. والإعدام لخلية إرهابية

الخليج 365 - عدنالأحد 2020/9/6 07:18 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، إسقاط 23 طائرة مسيرة بدون طيار تابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية، خلال أغسطس/آب الماضي.
يأتي ذلك فيما قضت محكمة عسكرية بإعدام خلية إرهابية حوثية متورطة بجرائم الاغتيالات بمأرب، شرقي البلاد.
وقال الجيش الوطني، في بيان له، إن الطائرات التي تم إسقاطها، تنوعت بين المسيرة الانتحارية التي تحمل متفجرات، والاستطلاعية التي تحاول تصوير مواقع وتمركزات قوات الجيش، وغالبيتها إيرانية الصنع.
ووفقا للبيان، فقد بلغ عدد الطائرات الحوثية التي أسقطها الجيش في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي صنعاء 11 طائرة مسيرة متفجرة واستطلاعية، و5 طائرات مسيرة متفجرة واستطلاعية في جبهات قانية بمحافظة البيضاء.
كما تم إسقاط 6 طائرات مسيرة "متفجرة واستطلاعية" في جبهات القتال بالجوف، وطائرة مسيرة انتحارية تحمل متفجرات في جبهة باقم بصعدة.
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، الأحد، حكما بالإعدام تعزيرا ضد خلية تابعة لمليشيا الحوثي متورطة في جرائم اغتيالات استهدفت ضباطا بالجيش الوطني، والاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات القوات الحكومية.
وقال موقع الجيش الوطني، إن المحكمة أدانت المتهم ”طاهر علي داؤود المرهبي” و4 آخرين ثبت تورطهم في جرائم تدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب.
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