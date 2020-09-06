"تسميم نافالني" .. برلين تمهل موسكو قبيل عقوبات "قاسية"

أعطت برلين، التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، موسكو مهلة عدة أيام للكشف عن ملابسات حادث تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وهددتها بفرض عقوبات قاسية إذا لم تقدّم تلك التوضيحات.



وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة "بيلد"، الألمانية المعارضة، ننتظر من الجانب الروسي خلال الأيام المقبلة توضيح ما حدث، وبعدها سنضطر إلى مناقشة ردّ مع شركائنا".

وأضاف أنه "إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد من أن تكون محددة الأهداف"، فيما ألمح الوزير الألماني إلى اتخاذ خطوات قد تؤثر على مشروع "نورد ستريم 2" الضخم لخط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا.

ولايزال المعارض الروسي الرئيسي أليكسي نافالني يخضع للعلاج في مستشفى في برلين.

وأعلنت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع أن هناك "أدلة قاطعة" على أنه تعرّض لعملية تسميم من جانب روسيا أثناء جولة انتخابية بغاز أعصاب سام من مجموعة "نوفيتشوك" التي تمّ تطويرها في الحقبة السوفياتية لأغراض عسكرية.

وحثّت برلين ودول غربية أخرى موسكو مرات عدة على توضيح ملابسات عملية التسميم.

إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إنه تلقى تلك الاتهامات بالاغتيال بدرجة كبيرة من الريبة، وطلب من برلين تقديم إثباتات.

من جهته، اتّهم وزير الخارجية الألماني بشكل مباشر الدولة الروسية بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.



وقال هايكو ماس: "هناك عدة مؤشرات في هذا الاتجاه، لهذا السبب يجب على الجانب الروسي الردّ الآن".

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وأكد أنه "عثر في الماضي على المادة القاتلة التي تم تسميم نافالني بها في حوزة السلطات الروسية"، مضيفاً أنه" لا يحظى إلا قلة من الناس بالقدرة على الوصول إلى نوفيتشوك واستخدم هذا السم من جانب الأجهزة الروسية في الهجوم على العميل السابق سيرجي سكريبال"، الذي تعرّض لحادثة مشابهة في مدينة سالزبري الإنجليزية عام 2018.

وسبق أن تحدث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن احتمال فرض عقوبات.

وفي هذا السياق، لم يستبعد وزير الخارجية الألمانية اتخاذ خطوات على صلة بمشروع "نورد ستريم 2" لخط أنابيب الغاز الذي بات في طور الانتهاء من بنائه، ويُفترض أن يزوّد ألمانيا وأوروبا بالغاز الروسي.

ويحمل المشروع الذي انتقده واشنطن مرارا أهمية بالغة بالنسبة لألمانيا.

وقال ماس "آمل بألا يجبرنا الروس على تغيير موقفنا حيال نورد ستريم"، مشددا مع ذلك على ضرورة النظر في عواقب أي إلغاء محتمل للمشروع وعلى وجوب عدم تركيز النقاش بشأن العقوبات على نقطة واحدة.

وفي وقت سابق الأحد، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن ألمانيا "تعطل عملية التحقيق التي تدعو إليها"، متسائلة "هل الأمر متعمد؟".

والشهر الماضي، تعرض المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني (44 عاما) لوعكة صحية بينما كان على متن رحلة جوية إلى سيبيريا.

وتسببت قضية نافالني بأزمة جديدة بين روسيا والغرب، بعدما تحدثت برلين عن وجود ما أسمتها "أدلة قاطعة" على تسميم المعارض بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي طُوّر خلال الحقبة السوفياتية، وهو ما نفته موسكو مرارا.

وأمس السبت، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب استخدم غاز الأعصاب نوفيتشوك على نطاق واسع.