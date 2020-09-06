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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: مسار دول الخليج العربي لبناء مستقبل لائق بأبنائها هو الأولوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأحد، "في خضم الاستقطاب العربي الحالي تدرك أن مسار دول الخليج العربي نحو بناء المستقبل اللائق بأبنائها هو الأولوية لنا جميعاً".
وأضاف قرقاش في تغريدة له على "تويتر": "خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل، أما عملنا فيجب أن يضع نصب عينيه المستقبل بكل ما يضمّه من ازدهار واستقرار وطموح."
ومرارا أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن بلاده "لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية بل عبر شراكات عربية ودولية. ولعل هذا هو أحد أسباب نجاح حضورها العربي والإقليمي".
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