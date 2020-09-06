الطقس المتوقع في الإمارات غدا الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر يصبح، رطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.



حركة الرياح.. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:11 والمد الثاني عند 04:06 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 22:14 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 12:02 والمد الثاني عند الساعة 01:20 والجزر الاول عند الساعة 18:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:36 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 28 70 15

دبــي 41 30 70 20

الشارقة 42 27 75 25

عجمان 41 28 70 20

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أم القيوين 42 26 75 25

رأس الخيمة 41 24 70 20

الفجيرة 36 29 80 35

العين 41 27 70 15

ليوا 43 25 85 20

الرويس 43 27 80 25

السلع 41 27 75 30

دلما 37 33 75 35

طنب الكبرى 38 31 80 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبو موسى 38 31 80 40