شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا: المجلس الأوروبي يبحث في اجتماعه المقبل فرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال ‏وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن المجلس الأوروبي يبحث في اجتماعه المقبل فرض عقوبات على تركيا.



وأكد ‏لودريان، أن أوروبا ستجهز أدوات متعددة للرد على تركيا، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول خلق جو إسلامي-قومي، بهدف إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا.

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