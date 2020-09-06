بالصور .. فيضانات السودان لم تذهب فرحة المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

معاناة كبيرة، يعيشها أهل السودان، بسبب الفيضانات القاتلة، والسيول، إلا أن جلسات الأهالي في فترة "العصرية" ظلت على ما هي عليه، رغم الألم.



ويظهر في الصور" مجموعة من الأهالي يحتسون الشاي، وسط الفيضانات والبسمة تغمر وجوههم بعيدا عن التحسر على مخلفات الفيضانات.

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وانتشرت الفيديوهات والصور، والتى تعبر عن حجم المأساة والمعاناة الكبيرين اللتين يعيشهما قطاع كبير وعريض من أهل السودان.