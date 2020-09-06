اخبار العالم

مليونا إصابة في شرق المتوسط بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليونا إصابة في شرق المتوسط بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

مليونا إصابة في شرق المتوسط بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أكد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية أن دول الإقليم سجلت اليوم 13 ألفا و882 إصابة جديدة بفيروس «كوفيد ـ 19» ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في الإقليم إلى مليوني إصابة، في الوقت الذي فيه تم تسجيل 301 حالة وفاة وارتفاع العدد الإجمالي إلى 52 ألفا و710 وفاة.

 

Advertisements

وأشار المكتب الإقليمي إلى أن حالات الشفاء في دول الإقليم الذي يضم 19 دولة عربية بجانب إيران وباكستان وأفغانستان بلغ 1.7 ملايين حالة شفاء بنسبة 85.9% من إجمالي الإصابات.

 

وأشار إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في الإقليم بلغ 273 لكل 100 ألف من السكان، كما بلغ معدل الفحص والكشف المبكر 3.874 فحصا لكل 100 ألف من السكان، باستثناء دولة الامارات التي أجرت فحوصات طبية على أكثر من 81.4% من السكان بواقع 7.6 ملايين فحصا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليونا إصابة في شرق المتوسط بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا