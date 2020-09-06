شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الإدارية والمالية لـ"الشيوخ" تجتمع غدا لمتابعة استعدادات استقبال النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بالقانون رقم 141 لسنة 2020 والخاص بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، اجتماعا غدا الاثنين، لمتابعة آخر التجهيزات التى تتم داخل المجلس، استعدادا لاستقبال نواب مجلس الشيوخ، فى النصف الثانى من الشهر الجارى، ومن المقرر أن يحضر هذا الاجتماع المستشار محمود إسماعيل الآمين العام الجديد لمجلس الشيوخ ،والذى صدر قرار بانتدابه انتدابا كليا من مجلس الدولة لتولى هذه المسئولية.

يأتى هذا فى الوقت الذى تجرى فيه حاليا الاستعدادات بمجلس الشيوخ على قدم وساق لتجهيز قاعات ومكاتب المجلس لاستقبال اعضائه الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية والتى من المقرر أن تكون عقب إعلان النتيجة النهائية لانتخابات المجلس فى 16 سبتمبر.

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وتشمل الاستعدادت تجهيز قاعة المجلس الرئيسية التى يعقد بها المجلس جلساته وكذلك قاعات اللجان النوعية التى ستعقد بها اللجان اجتماعاتها، بالاضافة الى مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين والامين العام ومكاتب اللجان النوعية، وكذلك المكاتب الإدارية الخاصة بموظفى مجلس الشيوخ.

ويشهد البهو الخارجى المخصص للنواب، حالة من العمل المتواصل، وذلك بعد أن تم إخلائه نهائيا من المكاتب والآجهزة التى كانت تخص المحررين البرلمانيين ووسائل الإعلام وبعض الموظفين التابعين للأمانة العامة لمجلس النواب.