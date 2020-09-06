إيران تعلن التعرف على منفذي العمل التخريبي في منشأة "نطنز" النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن الأجهزة الأمنية تعرفت على منفذي العمل التخريبي في منشأة (نطنز) النووية.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، اليوم الأحد، عن بهروز كمالوندي قوله "إن إيران كانت ناجحة حتى الآن وتمكنت من صد وإفشال هجمات إلكترونية عدة مرات"، مشيرا إلى وجود الكثير من عمليات التخريب في السابق، وهناك معرض لنماذج منها.

وأضاف كمالوندي "للأسف حادث (نطنز) له جانب تخريبي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تحقق بعناية، وكان من المفترض أن تعلق على ذلك، وتحقيقاتها جارية، وعلى حد علمنا اكتشفوا المنفذين وهم يعرفون أسباب وكيفية وقوع الحادث ولديهم معلومات حوله، ولا نعرف التفاصيل الدقيقة، ولكن بقدر ما قيل لنا، لأن الموضوع قيد التحقيق ونحن معذورون للتحدث عنه أكثر".

وكانت إيران قد شهدت سلسلة من الانفجارات والحوادث التي طالت منشآت نووية وعسكرية خلال شهرين، وكان أهم تلك الحوادث انفجار منشأة (نطنز) النووية الذي وقع في 8 يوليو الماضي، وأدى إلى تدمير أجهزة الطرد المركزية لتخصيب اليورانيوم، بحسب تقارير.