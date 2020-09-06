نجله هشم رأسه بعصا.. النيابة تطلب التحريات في مقتل شخص بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بأطفيح، اليوم الأحد، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول مقتل شخص على يد نجله داخل مزرعة؛ للوقوف على أسباب الواقعة، ومعرفة تفاصيلها.

البداية عندما تلقى مركز شرطة النجدة بلاغا أفاد بالعثور على جثة داخل مزرعة بمنطقة أطفيح، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة لرجل في العقد الرابع من عمره، وبها إصابة في الرأس وبجواره عصا.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه بسبب خلافات عائلية بينهما، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.