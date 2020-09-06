النيابة تحقق في غرق طفل داخل نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع الطفل محمد الريدي، 4 سنوات، غارقا بحمام السباحة في نادي الزمالك.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من حمام السباحة "مكان الحادث"، لبيان ما إذا كانت التقطت صور للواقعة من عدمه، وصرحت بدفن الطفل، والاستماع لأقوال أسرة الطفل، وعدد من شهود العيان والمسئولين عن الحمام.

وقال عدد من شهود الواقعة أن الطفل محمد الريدي، كان يلعب مع شقيقه الأكبر (12 سنة)، في حمام سباحة "بانوراما"، داخل نادي الزمالك في ميت عقبة وتعرض للغرق، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة لكنه فارق الحياة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.